Фрагменты беспилотников обнаружили еще в трех районах Кубани

В Тимашевском и Красноармейском районах Кубани обнаружили обломки БПЛА в полях вдали от населенных пунктов. Фрагменты упавших дронов также нашли на участке с заброшенными строениями в хуторе Васильевском в Абинском районе, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова Фото: Анастасия Золотова

Всего над Кубанью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 дронов. Нападению подверглись несколько районов края.

В станице Нововеличковской Динского района зафиксировано два падения фрагментов БПЛА на территорию электроподстанции. При повторном инциденте возник пожар, который потушили спасатели.

В Славянском районе сбитые беспилотники повредили несколько домов в частном секторе. В Славянске-на-Кубани пострадали летняя кухня и кровля жилого строения. В населенном пункте действует режим локальной чрезвычайной ситуации.

В хуторе Новоукраинский Крымского района фрагменты дронов обнаружили на территории трех частных домовладений без повреждения построек.

На всех участках падения БПЛА работают экстренные службы, территории оцеплены. Специальные комиссии проведут оценку нанесенного ущерба. По предварительным данным, во всех районах обошлось без пострадавших.

Анна Гречко