WSJ: союзники США опасаются вывода американских войск из Европы

Страны—союзницы США боятся, что шеф Пентагона Пит Хегсет решит вывести американские войска из Европы, значительно ослабив потенциал НАТО. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Неназванные военные чиновники США рассказали WSJ, что ожидают указания о выводе вооруженных сил из Евросоюза, несмотря на отсутствие такого приказа сейчас. По оценке газеты, «болезненным ударом» для стран ЕС стала критика главы Белого дома в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Этот эпизод заставил европейских лидеров задуматься о жизнеспособности НАТО.

Сегодня утром телеканал NBC News сообщал, что Вашингтон рассматривает вариант сокращения военного присутствия в Европе из-за приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой. 17 февраля в беседе с Bloomberg такое развитие событий допустил и председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Также сегодня американский вице-президент Джей Ди Вэнс на конференции в Вашингтоне подчеркнул, что США давно призывают Европу «взять на себя большую ответственность за свою оборону». При этом он заверил, что США сохранят альянсы с Европой.