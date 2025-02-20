В Новознаменском на неделю ограничат движение по улице Волкова

В поселке Новознаменском Краснодара с 09:00 22 февраля до 18:00 1 марта ограничат движение транспорта по двум полосам ул. Владимира Волкова между улицами Геннадия Казаджиева и Богатырской. Автомобилистам предложен альтернативный маршрут по ул. Выездной, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Строительные работы проводятся в рамках подпрограммы «Жилище» региональной госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры».

Дороги также прокладывают на улицах: Выездной, Виктора Нарыкова, Геннадия Казаджиева, Анатолия Барабанова и Георгия Жукова. Ход работа в Новознаменском жилом районе проинспектировал глава Краснодара Евгений Наумов.

Нурий Бзасежев