На Рыбацком проспекте «Фольксваген» сбил четырехлетнего ребенка на санках

Машина сбила четырехлетнего ребенка возле дома на Рыбацком проспекте. Мальчика на санках через дорогу везла мама, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла накануне около 18:00. По предварительным данным, женщина везла сына на санках по нерегулируемой «зебре» в тот момент, когда по дороге ехал «Фольксваген», за рулем авто был 56-летний мужчина. Как отметили в главке, в период с 2024 по 2025 год водитель семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

После ДТП мальчика госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пострадавшая в ДТП юная самокатчица получила 20 тысяч рублей компенсации.

Дарья Астанина