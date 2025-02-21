Мариенгофу прописали трибьют

Идея создать трибьют на стихи, написанные Анатолием Мариенгофом с 1917 по 1939 год, появилась несколько лет назад. Как говорит Наталья Бачинская, сотрудник Библиотечной системы Фрунзенского района и идейный вдохновитель проекта, с именем поэта учреждение начало работать с 2019 года. Основным форматом мероприятий были выставки, но их посещал ограниченный круг людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация пластинки на стихи Мариенгофа

Фото: Владимир Колодчук Презентация пластинки на стихи Мариенгофа

Фото: Владимир Колодчук

«Мы начали искать возможность донести творчество Мариенгофа широким массам, и нам показалось, что если положить его стихи на музыку, то это будет наиболее доходчиво»,— уточнила госпожа Бачинская.

Работа над пластикой «ДНЕСЬ» велась около года. Основной объем песен записывался на площадке партнеров Библиотечной системы Фрунзенского района — в студии звукозаписи информационно-досугового центра «М-86» ЦГПБ им. Маяковского.

Первым, кто откликнулся на просьбу библиотеки поучаствовать в проекте, была певица и поэтесса, создательница группы «Ковчег» Ольга Арефьева. Она согласилась записать вокальную партию на композицию «Наш стол сегодня бедностью накрыт…». Музыку к стихотворению написал композитор Александр Лоцманов. Начинается альбом с композиции «ДНЕСЬ», которая тоже написана на музыку Александра Лоцманова и начитана петербургским актером Андреем Зайцевым.

В общей сложности в пластинку вошли 12 композиций. Свое музыкальное видение стихотворений Мариенгофа представили: «Завтраккусто» («Золото»), Игорь Смирнов («Сказка-присказка»), «The Papriks» («Степи, звезды и воды»), ПТВП («Кровью плюем зазорно»), Женя Любич («Географическая карта» и «Крылом балтийской чайки…»), «Торба-на-Круче» («Хотел бы я…»), «ГАФТ» («Есенину»). Также из Германии песню на стих «Что Родина?» прислала петербургская «Добраночь». На стриминговых сервисах альбом должен появиться в начале марта.

«Ъ-СПб» спросил музыкантов, участвовавших в презентации пластинки, об их личном знакомстве с творчеством Мариенгофа и причинах выбора стихотворения для записи песни в трибьют.

Анатолий Мариенгоф родился в Нижнем Новгороде в 1897 году. Когда Мариенгофу было 16 лет, его мать умерла. Отец увез детей в Пензу, где Анатолий пошел учиться в частную гимназию. После ее окончания в 1916 году он поступил на юридический факультет Московского университета. Шла Первая мировая война, и с новой волной мобилизации Мариенгофа призвали на фронт. С приходом революции его демобилизовали. Весь следующий год он посвятил занятиям литературой.

Тогда же состоялось одно из самых важных событий в жизни Анатолия Мариенгофа — знакомство с Сергеем Есениным. По воспоминаниям современников, они были неразлучны, вдвоем путешествовали по стране, публиковали в печати письма друг к другу, а осенью 1919 года сняли на двоих одну комнату. Вскоре Мариенгоф познакомился с Рюриком Ивневым и Вадимом Шершеневичем. Вместе с Сергеем Есениным они основали поэтическое объединение имажинистов. После к ним присоединились Иван Грузинов, Александр Кусиков, Матвей Ройзман и другие поэты. В 1919 году объединение опубликовало свою «Декларацию». Имажинистам принадлежало несколько издательств.

В 1923 году Мариенгоф женился на артистке Камерного театра Анне Никритиной. Последующие два года поэт работал сценаристом на киностудии «Пролеткино». В 1925 году в номере гостиницы «Англетер» в Ленинграде скончался Сергей Есенин.

В 1927 году Анатолий Мариенгоф выпустил книгу воспоминаний о Есенине «Роман без вранья». Следующую книгу Мариенгофа «Циники» запретили к печати в СССР. Но рукопись переправили за границу, и в 1928 году «Циников» выпустили в Германии. В 1928 году Анатолий Мариенгоф и его жена Анна Никритина переехали в Ленинград, где он начал писать пьесы, миниатюры, эстрадные скетчи.

В 1930-е годы Мариенгофа практически не печатали. В 1950-х он стал работать над мемуарами. Автобиография «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» в авторской версии вышла лишь спустя 26 лет, а книга воспоминаний «Бессмертная трилогия» — только в 1998 году.

Анатолий Мариенгоф умер в 1962 году в Ленинграде. Поэта похоронили на Богословском кладбище.

Макс ИвАнов, лидер и вдохновитель группы «Торба-на-Круче»:

— Знакомство с творчеством Мариенгофа произошло в годы, когда в начале перестроечных времен открылись все кладовые того, что было запрещено в СССР. Музыканты, поэты, художники (у нас была большая, прекрасная, дружеская тусовка в Кирове, откуда я родом) все это принялись читать и впитывать. Весь серебряный век был для нас чудесен и интересен, особенно в те романтические юношеские годы.

Когда меня пригласили в проект, я попросил, чтобы прислали все возможные варианты стихотворений, которые предлагалось включить в альбом. Просматривал этот список и, когда дошел до стихотворения «Хотел бы я в серебряные годы…», понял, что это оно. Потому что это лучшее стихотворение о взгляде человека на жизнь, которому слегка за 40. Мне было уже под 50 в то время, тем не менее взгляды совпали полностью.

Женя Любич, певица и автор песен, известная по работе с французским проектом Nouvelle Vague и сольным творчеством:

— Как я познакомилась с творчеством Мариенгофа? Ну, конечно, переходом к нему был Есенин. В какой-то момент в школе мы изучали творчество Есенина, его биографию, и там всплыло это имя. Вообще, мне кажется дико музыкальной сама фамилия Мариенгофа. Мне откликались его стихотворения, нравились образы, мне нравилась сама идея, что эти образы рождают рифмы. И я понимала, что будет найдено стихотворение, и что-то я обязательно напишу. Я выбирала очень долго из-за того, что очень сложно найти у автора мужчины что-то, куда я могла бы вписаться как женщина. Тем не менее сразу же откликнулось «Сижу как будто на иголках, душа как будто не на месте». Это стихотворение 1939 года. И там есть присутствие женщины. При этом, безусловно, нас сегодня всех тоже интересует тема географической карты. И сейчас это стихотворение звучит как никогда остро и актуально. А музыка смягчает острые углы.

Анастасия Постникова, вокалистка альтернативной этно-экстрим-группы «Ива Нова»:

— В моей личной жизни знакомство с творчеством Мариенгофа произошло в институте — на филологическом факультете. Естественно, тогда это было достаточно поверхностно. Это не тот возраст, когда ты можешь действительно углубиться в такие серьезные стихи и их прочувствовать. Но вот в прошлом году, когда библиотека предложила участвовать в проекте, тогда уже было время вдумчиво почитать его стихотворения, чтобы сделать выбор, на какое из них записывать песню. Ну а дальше появилось желание почитать еще, послушать подкасты про дружбу Есенина и Мариенгофа.

Стихотворение «Поле», на наш взгляд, эмигрантское, оно про границы, оно про покидание своей родной страны, временно или на постоянной основе, никто не знает. Сейчас эта тема безумно актуальна для многих. Это та тема, о которой мы все так или иначе думаем. Это повторение новой эмигрантской волны, и если раньше мы могли прочесть об этом только в книгах или увидеть в документальном кино, то теперь это вдруг стало нашей новой реальностью.

Коля из группы «ГАФТ»:

— Когда тебе скидывают какой-то список со стихотворениями к трибьюту, ты сначала начинаешь думать: «А почему я не могу сам поискать?» Но потом ты листаешь, листаешь, и находишь кодовые слова. Как в песне. Вот когда ты слушаешь песню и тебе западает раз слово, два слово, ты понимаешь, что эта песня твоя. Так и здесь.

Я смотрю на список и вижу стихотворение «Не раз судьбу пытали мы вопросом». Читаю и понимаю, что его друг Есенин мертв, что друга больше нет. И уже ничего не исправить, уже не помириться. И он садится и пишет: «Прославленный любимый прах нести придется до погоста». Чей? Конечно, я сразу вспоминаю всех своих друзей, вспоминаю своего папу. И все становится сразу легко, потому что это про тебя и про каждого, кто терял.