В Крымском районе отменили режим беспилотной опасности

В Крымском районе отменен режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Серей Лесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Крымского района Сергей Лесь Фото: Глава Крымского района Сергей Лесь

Кроме того, отбой беспилотной и ракетной опасности также объявили в Краснодаре. Оповещение вечером 20 февраля разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Всего над Кубанью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 БПЛА. Нападению подверглись пять районов края.

В Калининском и Абинском районах фрагменты дронов упали на поля. На территории электроподстанции в станице Нововеличковской Динского района обнаружены обломки беспилотников.

В Славянске-на-Кубани сбитые БПЛА нанесли повреждения шести частным домовладениям. В двух случаях пострадали жилые строения: в одном повреждены кровля и стены, в другом разрушен навес. В третьем дворе пострадали хозпостройки, включая летнюю кухню. На территории остальных трех домов обломки не причинили ущерба.

В Северском районе возле хутора Коваленко обнаружен упавший беспилотник. Место происшествия оцеплено, работают специальные службы. Пострадавших нет.

Анна Гречко