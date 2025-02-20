Жителю Ленобласти грозит срок за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере

В Петербурге полицейские задержали жителя Всеволожского района, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«18 февраля в результате реализации оперативной информации, по подозрению в сбыте наркотических средств, на территории садоводства "Сосновая Поляна" Лесколовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области оперативниками задержан 47-летний местный житель»,— рассказали в МВД.

В ходе личного досмотра у задержанного изъяли мобильные телефоны и два свертка с порошкообразным веществом. В них, по заключению экспертизы, содержится производное метилэфедрона массой 641,7 г. Дома у задержанного оперативники нашли четыре пластиковых контейнера с неким веществом серого цвета, электронные весы, вакуумный упаковщик и вспомогательные материалы. Общий вес изъятого составил 3 кг, неустановленные вещества направили на экспертизу.

Следствием было возбуждено уголовное дело по. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере). Полиция устанавливает соучастников задержанного, а также дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в квартире жителя Ленобласти нашли плантацию конопли и возбудили уголовное дело.

Дарья Астанина