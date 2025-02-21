Ярославль и Пермь хотят возобновить авиасообщение

В 2025 году может возобновиться авиасообщение между Ярославлем и Пермью. Правительство Пермского края внесло проект поправок в краевой бюджет, предусматривающий увеличение расходов на субсидирование авиаперевозок из Перми в Ярославль и обратно. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ЮВТ Аэро» Фото: «ЮВТ Аэро»

Пояснительная записка уточняет, что субсидирование будет осуществляться совместно Пермским краем и Ярославской областью в соотношении 50% на 50%. Для выполнения обязательств каждому региону ежегодно требуется выделять 38,06 млн руб.

Планируется выполнение 104 парных рейсов в год с частотой два раза в неделю. На данный момент авиасообщения между городами нет, в прошлом году рейсы выполняла авиакомпания «ЮВТ Аэро» на самолете Bombardier.

Антон Голицын