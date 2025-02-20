Субсидирование рейсов из Перми в Ярославль хотят увеличить на 58,7 млн рублей

Проект поправок в краевой бюджет на 2025–2027 годы предусматривает увеличение расходов на субсидирование авиаперевозок из Перми в Ярославль и обратно. Как указывается в пояснительной записке к проекту, перелеты субсидируют Пермский край и Ярославская область в соотношении 50% на 50%.

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Для выполнения обязательств региону ежегодно необходимо предусмотреть на эти цели 38,06 млн руб. На текущий год в бюджете заложено 33,07 млн руб., на 2026–2027 годы — по 11,186 млн руб. Соответственно, на 2025 год расходы необходимо увеличить на 4,987 млн руб., а на последующие два — в общей сложности на 53,775 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», аналогичные обязательства должна взять на себя Ярославская область.

Как следует из проекта бюджета, всего запланировано 104 парных рейса в год, которые будут выполняться два раза в неделю. Предельный размер субсидий за каждый парный рейс со стороны Пермского края составит 366 тыс. руб.

Стоит отметить, что на данный момент этого маршрута нет в перечне, который утвердила Росавиация. В прошлом году субсидируемые рейсы из Перми в Ярославль и обратно выполняла авиакомпания «ЮВТ Аэро» на 50-местном Bombardier, но затем перевозчик прекратил полеты по этому маршруту.