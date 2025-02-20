В Ростове осужден житель Херсонской области за подготовку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении 48-летнего жителя Таврийска Херсонской области по делу о подготовке теракта в здании местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

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По версии следствия, в августе 2023 года подсудимый нашел на свалке мешок с гранатой и более 370 патронами различного калибра. Боеприпасы он отнес к себе домой. Позже фигурант принял решение подорвать здание администрации Таврийска и для усиления взрыва прикрепил винтовочные патроны к гранате. Однако осуществить задуманное до конца он не смог, так как был задержан силовиками 24 февраля 2024 года.

Суд назначил фигуранту десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух в тюрьме. Кроме того, он должен будет заплатить штраф 50 тыс. руб.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Анастасия Казуков