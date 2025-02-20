В Северском районе Кубани обнаружили сбитый БПЛА

В Северском районе Кубани около хутора Коваленко специалисты обнаружили в поле упавший беспилотник. Территория оцеплена, на месте работают специалисты, сообщает региональный оперштаб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вечером 20 февраля четыре района Краснодарского края подверглись атаке БПЛА. В Калининском и Абинском районах фрагменты дронов в упали в полях. На территории электроподстанции станицы Нововеличковской Динского района также были найдены обломки беспилотников.

Кроме того, в Славянском районе сбитые дроны повредили несколько домов в частном секторе. По предварительным данным, в результате атаки во всех районах нет пострадавших.

Анна Гречко