Четыре района Краснодарского края подверглись атаке БПЛА
Средства ПВО вечером 20 февраля отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в четырех районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Калининском и Абинском районах фрагменты дронов упали в полях. В станице Нововеличковской Динского района обломки приземлились на территории электроподстанции, а в Славянском районе сбитые дроны повредили несколько домов в частном секторе по двум адресам.
По предварительным данным, во всех четырех районах обошлось без пострадавших, электроснабжение не прерывалось. В Славянске-на-Кубани оказались повреждены летняя кухня и кровля частного дома.
Сейчас на местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб, территория оцеплена. В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС. Оценку ущерба, причиненного в результате нападения дронов, проведут специальные комиссии.
Днем и вечером 20 февраля об угрозе беспилотников предупреждали власти Приморско-Ахтарска и Краснодара.