Четыре района Краснодарского края подверглись атаке БПЛА

Средства ПВО вечером 20 февраля отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в четырех районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Калининском и Абинском районах фрагменты дронов упали в полях. В станице Нововеличковской Динского района обломки приземлились на территории электроподстанции, а в Славянском районе сбитые дроны повредили несколько домов в частном секторе по двум адресам.

По предварительным данным, во всех четырех районах обошлось без пострадавших, электроснабжение не прерывалось. В Славянске-на-Кубани оказались повреждены летняя кухня и кровля частного дома.

Сейчас на местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб, территория оцеплена. В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС. Оценку ущерба, причиненного в результате нападения дронов, проведут специальные комиссии.

Днем и вечером 20 февраля об угрозе беспилотников предупреждали власти Приморско-Ахтарска и Краснодара.

Анна Гречко