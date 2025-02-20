Особые платежные условия

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор Аксайского районного суда по делу инспектора ДПС Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 Левона Анджеляна и местного жителя Виталия Половинко. Ранее они были признаны виновными в получении взяток организованной группой лиц с вымогательством (по п. п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Экс-полицейскому были назначены 11 лет колонии строгого режима и штраф 1,7 млн руб., также его лишили звания и права занимать определенные должности в правоохранительных органах в течение трех лет после отбытия наказания. Его подельника приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд назначил Половинко штраф 1,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020-2021 годах инспектор ДПС Анджелян останавливал автомобили, проверял документы у водителя, а затем «создавал условия, при которых водители будут вынуждены передавать взятки». Виталий Половинко вел переговоры с водителями о передаче взятки, а также доставлял их до банкоматов, если у жертв не было наличных. Капитана полиции Анджеляна обвинили в двух эпизодах взяточничества. В одном случае сумма взятки составила 50 тыс. руб., в другом — 150 тыс. руб. Его подельника обвинили в участии только во втором эпизоде.

В суде Анджелян не признал вину, Половинко признал частично. Их защитники обжаловали приговор.



Адвокат Виталия Половинко заявил, что его доверитель никогда не был должностным лицом, следовательно, его действия нельзя квалифицировать по ст. 290 УК РФ. По мнению защиты, действия осужденного следует расценивать как мошенничество – хищение денег у потерпевшего путем обмана (ч.3 ст.159 УК РФ), и назначить ему условный срок.

Защита Левона Анджеляна настаивает, что он не причастен к преступлениям. В апелляционной жалобе адвоката отмечается, что обвинение Анджеляна строится на протоколе опознания полицейского свидетелем по фотографии и показаниях свидетелей со специальным статусом. Сам полицейский и его защитники попросили облсуд отменить приговор и вынести новый, оправдательный.

Изучив материалы дела и обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах, судебная коллегия Ростовского облсуда оставила приговор Аксайского райсуда без изменения.

«Апелляционные жалобы стороны защиты фактически сводятся к изложению ими собственной оценки собранных по делу доказательств, которая представляется им более правильной. Между тем, поскольку проверка и оценка доказательств, добытых по настоящему делу, произведена судом в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, у судебной коллегии нет никаких оснований для переоценки доказательств по делу», - отмечается в апелляционном определении.



Отметим, что в 2022 году также была раскрыта коррупционная схема сотрудников Донского отдельного батальона ДПС, действовавших на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. По версии следователей СКР, полицейские в 2017–2020 годах при участии «иных лиц» систематически получали взятки от водителей. В рамках уголовного дела были задержаны 26 человек, в том числе, десять действующих сотрудников полиции.

Как сообщала тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк, под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали сотрудникам ГИБДД от 5 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Общая сумма незаконно полученных средств оценивалась более чем в 14 млн руб.

Кристина Федичкина