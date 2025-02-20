В Ростовской области принят закон о развитии творческих индустрий

На Дону принят закон «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере креативных (творческих) индустрий». Документ утвердили депутаты на 17-м заседании законодательного собрания региона 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт заксобрания Ростовской области Фото: Сайт заксобрания Ростовской области

В Ростовской области были определены четыре приоритетных направления развития креативных индустрий: информационные технологии, гастрономия, мода и искусство.

Новый закон устанавливает полномочия региональных властей в этих сферах и определяет порядок предоставления господдержки для занятых в указанных отраслях. «По нашему мнению, эти четыре направления наиболее готовы к тому, чтобы получить новый импульс развития», — подчеркнул председатель заксобрания региона Александр Ищенко.

Кроме того, на заседании был принят проект постановления донского парламента, который предлагает внести изменения в постановление правительства РФ, регулирующее работу летних веранд кафе и ресторанов. Речь идет о возможности их круглогодичного использования.

Анастасия Казуков