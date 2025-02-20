В центре Казани начали второй этап реставрации дома Фатыха Амирхана
На улице Жуковского в Казани стартовал второй этап работ по реставрации особняка XIX века, где в 1916 году жил писатель Фатых Амирхан. Об этом сообщает пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия
В ходе работ планируется восстановление исторического облика и адаптация пространства под современные нужды.В проектной документации предусмотрено размещение в здании гостиницы с кофейней на первом этаже.
Первичное обновление дома завершили в 2023 году. Здесь была проведена новая вентиляция, отремонтирована кровля и частично обновлен фасад, а также внутренняя отделка здания.
Ранее сообщалось, что в Казани планируют повысить охранный статус для 9 объектов культурного наследия.