В центре Казани начали второй этап реставрации дома Фатыха Амирхана

На улице Жуковского в Казани стартовал второй этап работ по реставрации особняка XIX века, где в 1916 году жил писатель Фатых Амирхан. Об этом сообщает пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

В ходе работ планируется восстановление исторического облика и адаптация пространства под современные нужды.В проектной документации предусмотрено размещение в здании гостиницы с кофейней на первом этаже.

Первичное обновление дома завершили в 2023 году. Здесь была проведена новая вентиляция, отремонтирована кровля и частично обновлен фасад, а также внутренняя отделка здания.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют повысить охранный статус для 9 объектов культурного наследия.

Дарья Сайфиева