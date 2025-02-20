Запорожский губернатор Балицкий возглавил областное отделение «Единой России»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий избран секретарем регионального отделения «Единой России», сообщил сегодня, 20 февраля, официальный сайт партии. Ранее его кандидатуру поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: er.ru Евгений Балицкий

Фото: er.ru

«Секретарь реготделения партии не просто должность, это миссия. Это значит взять на себя ответственность за будущее своего региона и благополучие людей, которые здесь живут. Верю в нашу политическую силу. Без сомнения, у нас все получится»,— прокомментировал свое назначение глава региона. На этом посту он планирует «провести масштабную работу по исполнению поручений президента, партийному строительству и развитию партпроектов».

Дмитрий Медведев, встретившись с господином Балицким 4 февраля, выразил уверенность в том, что опыт государственной работы позволит ему «с той же степенью отдачи трудиться и на посту секретаря регионального отделения "Единой России"».

Ранее запорожское отделение возглавляла Галина Данильченко. В 2015 году она избиралась в мелитопольский горсовет от украинской партии «Оппозиционный блок», а 26 мая 2022 года была назначена главой Мелитополя. В тот же день Евгений Балицкий возглавил военно-гражданскую администрацию Запорожской области.

Теперь региональные отделения единороссов в трех из четырех новых субъектов РФ возглавляют их губернаторы: помимо господина Балицкого это Денис Пушилин (Донецкая народная республика) и Владимир Сальдо (Херсонская область). В Луганской народной республике секретарем отделения «Единой России» является председатель Народного совета (парламента) Денис Мирошниченко, а глава республики Леонид Пасечник входит в региональный политсовет партии.

Божена Иванова