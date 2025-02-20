Марий Эл и Узбекистан договорились об увеличении товарооборота и развитии туризма

Республика Марий Эл и Узбекистан договорились увеличить товарооборот и сотрудничать в развитии туризма. Об этом рассказал глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Сегодня господин Зайцев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым.

Между республиками уже сложились партнерские отношения в торговле, культуре и образовании. Из Марий Эл осуществляются поставки пищевых продуктов, оборудования и изделий из черных металлов.

Республика Марий Эл и Узбекистан договорились оказывать содействие представителям бизнеса для увеличения товарооборота.

Диана Соловьёва