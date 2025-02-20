Путешествия наметили направления

Россияне раскупают путевки на майские праздники. Спрос на ранние бронирования вырос на 70% по сравнению с 2024 годом. Как объяснили в Российском союзе туриндустрии, ссылаясь на данные одного из агрегаторов, ажиотаж связан с дополнительными выходными в мае. При этом только 6% заявок приходится на отдых по России, остальные выбирают зарубежные направления. В тройке лидеров Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Средняя стоимость путевки в Турцию за год увеличилась на 20% почти до 240 тыс. руб. За отдых в Египте придется заплатить в среднем 280 тыс. руб., это на 40% больше, чем в прошлом году. Средняя цена отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах подросла на 20 тыс. руб. и превысила 260 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Однако вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал “Ъ FM”, что, по его информации, цены скорректировались не столь существенно: «Статистику бронирования майских подводить несколько преждевременно, потому что сейчас завершается фаза первых весенних праздников. Бронирования действительно подросли на 15%, к сожалению, не больше. Во многом это связано с тем, что цены по сравнению с 2024-м находятся на том же уровне, никакого драматичного снижения или увеличения не произошло. Казалось бы, рубль укрепляется, но, если сравнить с прошлым годом, картина на валютном рынке выглядит практически идентичной.

С другой стороны, сейчас можно сказать, что раннее бронирование майских праздников идет уже довольно активно. Завершают сезон Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, туристы интересуются отдыхом в этих странах. Безусловно, Турция находится в лидерах, как раз с майских праздников там и начинается активная фаза туристического сезона. Египет стабильно сохраняет свои лидерские позиции. Динамика прироста ожидается в пределах 25% по итогу выезда россиян на это направление. За счет чего такой рост интереса? Связано это с расширением полетных программ на курорты, появлением дополнительных рейсов. Плюс, конечно, египетский рынок заинтересован в сохранении статуса доступного».

Статистика по индивидуальным турам несколько отличается. Так, в 2025-м майские праздники путешественники хотят провести в тропиках, говорит глава отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская: «Сейчас активизировалась вся зарубежная часть, в первую очередь Мальдивские острова. Видимо, все устали и от зимы, и даже от отсутствия снега и хотят полететь куда-то в тропики. Это и Сейшельские острова, на которые у нас точно такой же прямой рейс, и туда теперь очень удобно добираться. Плюс Таиланд пользуется спросом. Как ни странно, очень популярна Европа. До майских праздников осталось достаточно времени, чтобы успеть получить шенгенскую визу. Есть запросы и на Париж, и на Италию — красивые туры по городам. Есть интерес и к Австрии — Венская опера и концерты. Туры индивидуальны, поэтому стоимость тоже каждый раз отличается. Все-таки Мальдивы и Сейшелы — это дальние острова, которые предполагают перелет. Стоимость тура — в районе 700-800 тыс. руб. за двоих на семь-восемь дней».

Как отмечают аналитики, провести майские праздники на российских курортах в 2025 году планирует вдвое меньше граждан, чем в прошлом. В лидерах среди направлений Сочи. Средняя цена поездки на курорт превысила 100 тыс. руб., в 2024 году она составляла около 70 тыс. Спрос на туры в Анапу упал в десять раз, добавляет PR-директор туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская: «В Черном море в это время купаться еще рано. То есть люди просто едут, чтобы прогуляться по берегу, дышат свежим воздухом, сменить обстановку, а купаются в бассейнах.

Если нас интересует Краснодарский край, то это 60%. Еще очень хорошо бронируются курорты в Ставропольском крае, туристы едут на оздоровление в Минводы — 15%. И 10% — в Калининградскую область. На Балтийском море тоже можно интересно провести время. Как распределяется турпоток по Краснодарскому краю? Три четверти едут на море. Сочи, Красная поляна — 25%. Что касается Анапы, — всего 2%. Это гораздо ниже, раз в 10, чем в прошлом году.

Это связано с тем, что люди выжидают. В Анапе идут очистительные работы. И все рассчитывают, что к сезону они закончатся. Но туристов, которые едут в Анапу на майские, не особенно интересуют пляжи. У нас уже идут брони, например, просто на выходные, на 8 марта. Туристы бронируют хорошие отели, у которых есть бассейн с подогревом».

В этом году россиян, которые работают по пятидневному графику, ждет восемь выходных дней в начале мая. С 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

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Анна Кулецкая