В СВО погиб ярославский военнослужащий

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Ярославской области Андрей Смирнов. Об этом сообщает администрация Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области.

Боец погиб 2 февраля при исполнении обязанностей военной службы. Простятся с ним в регионе во вторник, 25 февраля.

«В 10:00 у Дома культуры пос. Фоминское состоится гражданская панихида по Смирнову Андрею Анатольевичу»,— говорится в сообщении администрации. По данным портала Yarnews, похоронят военнослужащего в Ярославле.

Алла Чижова