Пассажирка рейсового автобуса пострадала в результате ДТП под Петербургом
Полиция проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом на 3-м километре автодороги «Большая Ижора — Бронка — Пеники» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Дорожная авария произошла в 09:50 в четверг, 20 февраля, сообщили в региональном ГУ МВД.
Фото: Прокуратура Ленинградской области
По предварительным данным, 54-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Scoda Yeti, допустила наезд на остановившийся для высадки пассажиров автобус «ПАЗ», за рулем которого находился 52-летний мужчина.
В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка автобуса, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются. Проверку по факту ДТП организовала прокуратура Ленинградской области.
Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели в ДТП с автобусом возле поселка Агалатово иерея и музыканта Анатолия Першина, настоятеля храма Василия Великого в Осиновой Роще.