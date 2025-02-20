Кабинет Анатолия Собчака сделают мемориальным

Кабинет в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге, где в начале 1990-х годов работал мэр города Анатолий Собчак, станет мемориальным. Об этом сообщил спикер законодательного собрания Александр Бельский в Telegram-канале. В кабинете появится экспозиция, посвященная Анатолию Собчаку и Владимиру Ходыреву, руководившему Ленгорисполкомом в 1983–1990 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кабинет, в котором работал Анатолий Собчак в 1990-х Фото: @a_belsky Фото: @a_belsky Анатолий Собчак в 1990-е годы Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Кабинет, в котором работал Анатолий Собчак в 1990-х Фото: @a_belsky Фото: @a_belsky Анатолий Собчак в 1990-е годы Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Господин Бельский отметил, что интерьер кабинета дополнят личные вещи политиков и «памятные предметы». Какие именно, он не уточнил. Местное издание «Фонтанка» пишет, что предметы для экспозиции еще не подобрали, фотографии и документы будут искать в архивах и у бывших депутатов.

Анатолий Собчак в 1990 году был избран депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. В мае того же года стал его председателем. В 1991-м он выиграл первые всенародные выборы мэра Ленинграда. При нем городу было возвращено имя Санкт-Петербург. В 1996 году политика не избрали на следующий срок, он уступил своему заместителю Владимиру Яковлеву. В феврале 2000 года Анатолий Собчак умер в Светлогорске от острой сердечной недостаточности.

О политической карьере Анатолия Собчака — в материале «Ъ-СПб» «Четверть века без Собчака».

Полина Мотызлевская