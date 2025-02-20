Появление тараканов в школе мэр Невинномысска связал с улучшением экологии

Появление тараканов в одной из школ города связано с улучшением экологии, сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я, честно, 47 лет живу. Я забыл, что какое тараканы. Раньше на каждой порядочной кухне у самой чистой хозяйки были тараканы. Вот прямо у самой чистой ты смотришь такой ползет, мохнатенький, а сейчас, видно, что-то не то с экологией — тараканов нет. Знаете, и мы так скоро до ежиков доживем. Ну, увидели таракана, ну, значит что? Прогонят его, потравят, помоют лучше»,— высказался господин Миненков.

Он уверил, что в ближайшее время следы присутствия тараканов в детском учреждении устранит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

В ставропольских пабликах накануне опубликовали видео из гимназии №10. Учащиеся пожаловались на тараканов, которые ползали по двери в уборную.

Евгения Балашова