Новые улицы Ульяновска назовут в честь бойцов СВО

Улицы в новом микрорайоне Ульяновска будут названы в честь военнослужащих, удостоенных «Золотых звёзд» за мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Болдакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Одна из улиц будет названа в честь Героя России Андрея Колпакова, защитившего своих сослуживцев от ракетного удара, пожертвовав собственной жизнью. Еще одна улица получит имя Героя России, командира разведывательной роты 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Вадима Епифанова, спасшего боевых товарищей ценой собственной жизни.

В Ульяновске уже есть улицы Дмитрия Разумовского и Максима Михайлова, названные в честь Героев России. В Заволжском районе появилась улица Героев Гостомельского десанта.

Андрей Сазонов