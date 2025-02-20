Организаторов нелегальных азартных игр осудили в Нижнем Новгороде

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении бывших организаторов нелегального игорного заведения, обвиненных по ст. 171.2 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

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По фабуле дела, в июле октябре 2023 года руководитель и администратор заведения организовали в доме на улице Сергея Есенина незаконные азартные игры с использованием игровых аппаратов. Вне специальных игорных зон подобная деятельность запрещена.

Приговором суда фигурантам назначены три и три года два месяца колонии общего режима соответственно.

Владимир Зубарев