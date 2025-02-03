Возвращение «Бобыля»

5 февраля 2000 года сотрудники угрозыска передали Государственному Русскому музею (ГРМ) Петербурга картину Василия Перова «Бобыль-гитарист» и эскиз к «Тройке» — полотна, похищенные из коллекции годом ранее. Вернули произведения искусства после звонка неизвестного, который сообщил, что они находятся в камере хранения Варшавского вокзала. К 25-летию возвращения ценностей «Ъ-СПб» вспоминает подробности дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оба произведения Василия Перова были переданы в ГРМ год спустя в целости и сохранности

Фото: Фото Сергея Смольского (ИТАР-ТАСС Оба произведения Василия Перова были переданы в ГРМ год спустя в целости и сохранности

Фото: Фото Сергея Смольского (ИТАР-ТАСС

Похищение произошло 6 апреля 1999 года: преступники ночью проникли в Русский музей со стороны Михайловского сада и Российского этнографического музея, который примыкает к Михайловскому дворцу. Здание на том участке не охранялось, а лишь защищалось металлической оградой, через которую можно было перелезть. Вырезав наружное оконное стекло и выбив внутреннее, грабители проникли внутрь.

На руку играло и время проведения налета. В момент кражи охрана музея практически не смотрела в сторону Михайловского сада из-за проводившегося там ремонта. По материалам дела, в преступлении участвовали по меньшей мере три человека. Пока один проникал в зал через окно, второй прикрывал его снизу, третий же ждал в машине.

В отличие от внешних стекол, на внутренних была сигнализация, но взломщики знали, что до зала № 23, в котором хранились работы Василия Перова «Гитарист-бобыль» и эскиз к «Тройке», им удастся добраться прежде, чем милиционеры отреагируют на тревогу. Общая страховая стоимость похищенных картин превышала $3 млн.

Василий Перов — русский живописец-передвижник, последователь критического реализма. Среди самых известных его произведений «Чаепитие в Мытищах», «Приезд гувернантки», «Тройка» и «Птицелов».

Полотна для кражи выбрали из-за размера: «Тройка» и «Гитарист-бобыль» были самыми небольшими в зале. Преступники срезали шнуры, на которых буквально напротив разбитого окна висели картины, и сбежали через него же. План налетчиков усложнил охранник Этнографического музея, который услышал звон разбитого стекла и заметил убегающих преступников, но не смог их догнать из-за того, что двор ГРМ разделяла металлическая сетка.

Случившееся получило мгновенный общественный резонанс: доселе ни в одном крупном музее России не происходило крупного вооруженного (один из грабителей стрелял в милиционера, но не попал) ограбления. Но огласка слабо помогала в поисках. При этом было понятно, что украденное оставалось в руках похитителей. Продать на местном рынке картины не удалось бы из-за их известности, а если бы их вывезли за рубеж, то и там вряд ли нашелся бы покупатель: художник Перов остается невостребованным у европейского коллекционера.

Менее чем через полгода сотрудники 12-го, «антикварного» отдела уголовного розыска все же вышли на преступную группу, которая могла быть причастна не только к кражам и разбойным нападениям на антикварные магазины, но и к похищению картин из Русского музея.

Через посредников оперативники добились возвращения украденных картин: воры оставили их в камере хранения Варшавского вокзала. Почти год спустя оба произведения Василия Перова передали в Русский музей в целости и сохранности, так как они были сняты ворами целиком вместе с подрамниками. Чуть позже оперативники задержали одного из грабителей, оказавшегося жителем Гатчинского района Ленобласти. В последующие три месяца нашли и пятерых остальных членов группировки, двое из которых принимали участие в налете на Русский музей.

В мае 2001 года следствие завершилось, а дело передали в Санкт-Петербургский городской суд. Помимо похищения из ГРМ, участникам банды инкриминировали 17 разбойных нападений на городские ювелирные и антикварные магазины в 1997–1998 годах.

В связи с похищением работ Василия Перова в музеях Петербурга провели модернизацию систем защиты. Впрочем, еще сильнее озаботиться собственной безопасностью хранилища искусства заставило похищение картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Инженерного корпуса Третьяковской галереи в 2019 году. Тогда злоумышленник на глазах посетителей снял работу со стены, достал полотно из рамы и спокойно ушел. О пропаже узнали случайно: полиция приехала в Третьяковку из-за кражи шубы и заметила похищение, отсматривая записи с камер видеонаблюдения.

Во избежание краж в ГРМ полагаются как на видеонаблюдение и бдительность смотрителей, так и на установленные на полотнах датчики, которые реагируют на смещение. Многие картины находятся под защитным стеклом. На работах без защитных стекол есть специальная система подвеса с механическими блокираторами у рамы, которые не позволят снять ее без специального инструмента. В Эрмитаже в качестве защиты от мародеров применяют звуковую сигнализацию, срабатывающую при приближении к месту установки.

Стефания Барченкова