На реконструкцию дорог к Сабинской центральной больнице направят 638,6 млн рублей

На работы по реконструкции подъездных дорог к сосудистому центру Сабинской центральной районной больницы выделят 638,6 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Рабочие должны отремонтировать асфальтобетонное покрытие, установить светофоры, дорожные знаки, сигнальные столбики. Также планируется провести озеленение, посадить деревья, кустарники. Восстановить изношенные покрытия.

Заказчиком выступает Главтатдортранс. Денежные средства будут выделены из федерального бюджета и бюджета Татарстана. Работы должны выполнить до 20 ноября 2026 года.

По данным портала госзакупок, строительство сосудистого центра Сабинской центральной районной больницы обошлось в 628 млн руб.

Диана Соловьёва