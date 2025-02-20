Завод «Кристалл» закрылся в Северной Осетии из-за убытков

В Северной Осетии из-за нерентабельности закрылся завод «Кристалл», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Завод вынужденно прекратил производственную деятельность, т.к. ему требовались значительные вложения в обновление оборудования, которыми собственник не располагал.

В 2022 году на ПАО «Кристалл» начали производить бескислородную медь, которая ранее в России не производилась. На начало работы штат предприятия состоял из 32 человек, до конца 2022 года планировать увеличить его до 60 рабочих мест.

Евгения Балашова