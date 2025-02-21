«В салоне с комфортом разместятся семь пассажиров»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках семейного автомобиля Chery.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Chery Фото: Пресс-служба Chery

Если верить словарям, то в наше время слово «флагман» гораздо чаще упоминается не в корабельном контексте, а как синоним слов «первый», «главный», «ведущий». Например, флагман марки Chery. В прошлом году у бренда было несколько премьер в России: компактный кроссовер Tiggo 4, кроссовер Tiggo 7 Pro Max и большой семейный кроссовер Chery Tiggo 9, появившийся у официальных дилеров буквально только что, в декабре прошлого года. До этого модель не была представлена в России, поэтому заслуживает обстоятельного разговора не только как флагман, но и как абсолютная новинка нашего рынка.

Встречают, как известно, по одежке. Но здесь надо подобрать какой-то более пафосный термин. Потому что автомобиль красив и выглядит очень солидно, за что отдельное спасибо Сайдину Османчевичу, дизайнеру, долго работавшему на европейские автомобильные компании, что, кстати, заметно в облике актуальных Chery, особенно Tiggo 9. Солиден тут не только внешний вид, но и габариты — длина кузова превышает 4,8 м. И три ряда — не вымученное маркетингом решение, как у некоторых, а гармоничное расположение кресел, в которых будет комфортно каждому из семи пассажиров. Панорамная крыша над головой, хорошая музыка от Sony плюс самая современная электроника — от мультимедиа до систем безопасности. В Tiggo 9 есть все, чтобы кроссовер воспринимался как продолжение вашего уютного и надежного дома.

«Нет ничего важнее семьи», говорил герой фильма «Форсаж». Словно в подтверждение этих слов в своем семейном кроссовере марка Chery собрала все лучшее, что у нее есть. Двухлитровый бензиновый двигатель развивает уверенные 245 л. с. Коробка — не робот и тем более не вариатор, а классический восьмиступенчатый автомат. Мягкая подвеска обеспечивает плавный ход на любых дорогах. Полный привод, когда он необходим, подключается электроникой за десятую долю секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Chery Фото: Пресс-служба Chery

Если вы посмотрите на кроссовер Chery Tiggo 9 спереди, то можете постараться представить, что контур решетки радиатора — это пасть тигра, а декоративная отделка дневных ходовых огней — полосы на его шкуре. Таков был замысел дизайнеров, и Tiggo — это от слова «тигр», если кто не знает. Но в этой метафоре не агрессия, а скорее желание показать, насколько автомобиль защищает всех, кто находится внутри.

Chery Tiggo 9 собрал в себе все современные решения по безопасности, в первую очередь это усовершенствованная конструкция пространственного каркаса кузова. Силовая клетка салона выполнена из высокопрочных сортов стали, что обеспечивает необходимую прочность и эффективное энергопоглощение в случае удара и в целом на четверть повышает безопасность по сравнению с традиционными решениями. Помимо этого, у автомобиля 10 подушек безопасности, а избежать аварийных ситуаций водителю помогает пакет электронных ассистентов.

В просторном салоне семейного кроссовера удобно разместятся все пассажиры, даже если их будет семь. Но салон можно трансформировать под любые нужды, например, увеличить объем багажника до двух с лишним кубических метров. У автомобиля прекрасная шумоизоляция, так что ничто не помешает наслаждаться объемным звуком из 14 динамиков Sony. Кстати, атмосферная подсветка в салоне может быть синхронизирована с музыкой. Система контроля климата в салоне не только поможет поддерживать комфортную температуру, но и проконтролирует и очистит воздух. Конечно же, у автомобиля полный зимний пакет.

Салон может быть премиально-коричневого или классически-черного цвета. Текстура микрозамши и отделка под древесный шпон приятны на ощупь и дарят ощущения премиальности. Интересная деталь: рисунок на рукоятке переключения режимов движения автомобиля напоминает классическую структуру matelasse от Chanel. Претензия на роскошь? В компании Chery это формулируют несколько иначе. При создании Tiggo 9 ставилась цель найти идеальное сочетание стиля, безопасности и комфорта, которые выведут опыт управления автомобилем на совершенно новый уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Chery Фото: Пресс-служба Chery

Буквально две недели назад самым ценным автомобильным брендом в России по результатам исследования консалтинговой компании Brandlab была признана марка Chery. А спустя несколько дней Chery была названа лучшим китайским автомобильным брендом в России по версии Reputation Leaders. Такие выдающиеся результаты — совокупность множества факторов, в том числе это 19 лет успешной работы на российском рынке и, конечно же, удовлетворенность покупателя, который прежде всего оценивает техническое совершенство и надежность автомобиля.

В кроссовере Tiggo 9 мощный двухлитровый бензиновый двигатель с турбонагнетателем развивает 375 Нм крутящего момента, доступного в широком диапазоне оборотов, то есть тяга под педалью всегда будет достаточной. Говоря о техническом совершенстве нового мотора, упомяну и технологию Silent Shafts, которая позволяет снизить шум и вибрации рядной «четверки» до уровня идеально сбалансированного V6. Кстати, восьмиступенчатую автоматическую коробку, которой оснащается Chery Tiggo 9, уже успели назвать «прорывом» для автопромышленности КНР. Интеллектуальная система полного привода за десятую долю секунды передает крутящий момент на заднюю ось. При желании водитель сам может поучаствовать в этом процессе, выбрав контроллером один из режимов движения, например, «песок», «снег» или «бездорожье». Так что, даже если вы и ваша семья — жители мегаполиса, этот кроссовер откроет вам самые разные маршруты для путешествий с самыми разными дорогами.

За безопасность движения отвечает пакет ассистентов водителя ADAS, который есть уже и в начальной комплектации Prime. В топовой комплектации Ultra список ассистирующей электроники еще шире, кроссовер даже умеет самостоятельно парковаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Chery Фото: Пресс-служба Chery

Трудно себе представить современный автомобиль без цифровых сервисов. И уж тем более если речь идет о семейном кроссовере, которым одновременно могут пользоваться пассажиры нескольких поколений, и у каждого есть смартфон. Уверен, что в этом контексте Tiggo 9 способен превзойти самые смелые ожидания.

Автомобиль снабжен полным пакетом телематических функций. То есть с помощью смартфона вы можете найти его на стоянке, дистанционно запустить двигатель, управлять стеклами, включая люк, замками в дверях, открыть багажник или настроить климат в салоне. Внутри автомобиля есть не только достаточное количество розеток, чтобы подключить к электричеству всех пассажиров, между креслами первого ряда находится площадка для беспроводной зарядки. С одной стороны, мощная, с другой, снабженная функцией охлаждения во время зарядки, чтобы батарее вашего смартфона тоже было комфортно. Разумеется, подключение смартфона к мультимедийному экрану автомобиля по протоколам CarPlay и Android Auto тоже беспроводное.

В мультимедиа-систему Chery Tiggo 9 полностью интегрированы сервисы «VK Музыка» и «VK Видео». Так что подключенным будет не только водитель, которому, безусловно, пригодятся сервисы навигации с актуальной информацией о пробках, но и его пассажиры, которым в кроссовере доступен самый разнообразный развлекательный контент. За быструю работу всех систем отвечает сверхмощный процессор, которым оснащен бортовой компьютер Chery Tiggo 9, программное обеспечение которого обновляется «по воздуху».

Жизнь не стоит на месте. Чтобы ответить на телефонный звонок, сегодня не обязательно вынимать смартфон из кармана. Чтобы управлять Chery Tiggo 9 нет необходимости отрывать взгляд от дороги — вся необходимая информация выводится на проекционный дисплей. А взаимодействовать с музыкой или климат-контролем можно в том числе и голосом, ведь в семейном кроссовере, как и в семье, нужно уметь слышать и понимать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Chery Фото: Пресс-служба Chery

В одном из недавних интервью главный дизайнер Chery Сайдин Османчевич, отвечая на вопрос о том, чем его команда руководствуется при проектировании своих автомобилей, ответил, что прежде всего «обратной связью от клиентов». А они сегодня становятся все более требовательными: им нужно больше пространства в салоне, более яркий интерьер, больше развлекательных технологий. И это в нагрузку к таким базовым вещам, как динамика, комфорт, надежность и безопасность. С декабря прошлого года российский покупатель имеет возможность посмотреть и почувствовать, как все это реализовано в большом семейном кроссовере Tiggo 9.

Автомобиль действительно получился большим. По коэффициенту использования пространства салона Tiggo 9 имеет лучший показатель в своем классе. В салоне с комфортом разместятся семь пассажиров, причем на третьем ряду хорошо себя будут чувствовать не только дошкольники, но и подростки, которые, безусловно, будут рады такому приключению. В целом салон спроектирован так, чтобы все пассажиры чувствовали себя не просто комфортно, но в какой-то степени роскошно. Это касается и сверхудобных кресел, у которых в топовой комплектации есть функция массажа, и материалов отделки, и амбиентной подсветки, создающей уют.

Возвращаясь к теме мощности автомобиля, разгон до «сотни» занимает всего 8 секунд — отличный показатель для большого кроссовера. При этом при конструировании автомобиля серьезно позаботились о его безопасности — как конструктивно, так и за счет убедительного количества электронных систем, ассистирующих водителю.

Умение слышать каждого клиента, в том числе российского, нашло свое воплощение в полном зимнем пакете и заводской пятилетней гарантии. Тепло и уверенность в завтрашнем дне, согласитесь, важны и в семье, и в семейном автомобиле.

Дмитрий Гронский