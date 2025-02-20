В 2,3 раза вырос интерес к кроссоверам и внедорожникам в Удмуртии за год

В январе 2025 года интерес к новым кроссоверам и внедорожникам в Удмуртии увеличился в 2,3 раза по сравнению с январем 2024 года, согласно анализу экспертов Авито Авто. Под «интересом» в исследовании понимается количество запросов пользователей платформы по тем или иным моделям авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее популярными брендами в сегменте SUV (sport utility vehicle — «спортивно-утилитарный автомобиль» - Ъ-Удмуртия) стали HAVAL (17,1% от общего интереса), GAC — 14%, ВАЗ (Lada) (7,9%), Москвич — 7,5% и Chery (2,9%). Наибольший рост интереса произошел к бренду GAC - почти в 11 раз за год.

В топ-5 популярных моделей вошли GAC GS8 с долей 8,7% от общего интереса пользователей, Москвич 3 (7,5%), HAVAL Jolion — 6,9%, ВАЗ (LADA) Niva Legend (5,7%) и GAC GS3 — 5,4%. Интерес к модели GAC GS8 вырос в 8,2 раза по сравнению с прошлым годом.

Самым доступным предложением данного сегмента является ВАЗ (LADA) Niva Legend со средней ценой 1,15 млн руб., в то время как максимальная цена среди лидеров оказалась у GAC GS8, чья средняя стоимость составила 4,39 млн руб.

«Мы видим растущую популярность китайских и отечественных моделей SUV: помимо GAC GS8 впечатляющий рост показал Москвич 3 (рост в 4 раза), интерес к Jetour Dashing увеличился в 4,8 раза, а к HAVAL Jolion — в 3,8 раза. При этом российские модели сохраняют устойчивые позиции в бюджетном сегменте», — отметил Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые авто» в Авито. Также он добавил, что стабильность средних цен делает новые автомобили более доступными для покупателей.

Напомним, в декабре китайские марки автомобилей заняли верхние строчки топа спроса среди жителей Удмуртии. На общероссийском рынке на «китайцев» пришлось 60% продаж. Эксперты связывают динамику авторынка с локализацией автопроизводителей из Китая в России, конкуренцией между дилерами и завышенными планами продаж в конце года. При этом на фоне роста цен и повышения ставок по автокредитованию общее падение рынка в 2025 году, включая китайские автомобили, по прогнозам экспертов составит от 10 до 20%.

Подробнее об этом читайте в материале «"Китайцы" разогнали продажи»