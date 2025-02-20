В Новороссийске 21 февраля пройдут учения в Военной гавани

В пятницу, 21 февраля, в Новороссийске вновь состоятся учения по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой

Военные учения пройдут в период с 11:00 по 13:00 в акватории морского порта. Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Граждан предупреждают о выполнении практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева