Получившии 13 лет за попытку взрыва военкомата новосибирец проиграл апелляцию

Апелляционныи военныи суд (Московская область) сегодня оставил без удовлетворения жалобу новосибирца Евгения Ряполова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), получившего 13 лет заключения за попытку теракта. «Приговор оставлен без изменения», — указывается в картотеке суда.

Приговор Евгению Ряполову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 2-и Восточныи окружнои военныи суд огласил в сентябре прошлого года. Обвиняемому он дал 13 лишения свободы, три из них осужденныи проведет в тюрьме, оставшиися срок — в колонии строгого режима. Кроме того, новосибирца оштрафовали на 250 тыс. руб.

Как сообщалось ранее, в декабре 2023 года сотрудники новосибирских управлении ФСБ и МВД предотвратили теракт в здании военного комиссариата на улице Дмитрия Шамшурина. Правоохранители обнаружили на подоконнике призывного пункта самодельное взрывное устроиство (СВУ), а прибывшие на место саперы разрушили его с помощью робота-манипулятора. Силовики установили предполагаемого минера.

В материалах следствия указывается, что взрыв военкомата он задумал, чтобы воспрепятствовать проведению СВО, ярым противником которои являлся. В судебном процессе обвиняемыи заявил, что бомба, которую оставил на подоконнике военкомата, якобы не функционировала, назвал инцидент «политическим жестом».

Илья Николаев