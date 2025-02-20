ВЦИОМ: число желающих эмигрировать из России достигло исторического минимума

Доля желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства снизилась с 2021 года с 16% до 5%, достигнув исторического минимума за 30 лет, сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его данным, 92% опрошенных россиян не испытывают желания уехать из России на ПМЖ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерий Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В 2021 году накануне СВО 81% опрошенных, отвечая на вопрос, хотели бы вы уехать за границу на ПМЖ или нет, говорили: "нет, не хочу", а 16% говорили: "да, почему бы и нет". Сегодня мы видим, что доля потенциальных иммигрантов сократилась втрое, до 5%»,— сказал господин Федоров на круглом столе Экспертного института социальных исследований (цитата по «РИА Новости»).

В апреле 2024 года ВЦИОМ представлял данные опроса, согласно которым в 2019–2021 годах о желании эмигрировать заявляли 16–17% респондентов. Такой же миграционный потенциал был зафиксирован в 1991 году. В опросе 2024 года 93% респондентов не рассматривали переезд за границу на постоянное место жительства. В материалах центра говорится, что снижение доли россиян, желающих переехать, свидетельствует, что «период адаптации к новым реалиям скорее позади».

По оценке Росстата, в первом полугодии 2022 года из России уехало 419 тыс. человек. Источники Forbes сообщали, что после объявления мобилизации в сентябре прошлого года страну покинули примерно 700 тыс. человек, 200 тыс. из них уехали в Казахстан. Минцифры в мае 2022 года утверждало, что в Россию вернулись 80% покинувших страну. В октябре 2023 года газета Financial Times сообщала о 15% вернувшихся.

Полина Мотызлевская