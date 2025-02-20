ФК «Сочи» выкупил права на игрока «Спартака»
ФК «Сочи», согласно предусмотренной опции, выкупил права у московского «Спартака» на форварда Павла Мелешина, сообщает пресс-служба клуба.
Фото: ФК «Сочи»
20-летний футболист с сентября 2024 года на правах аренды играл в составе сочинцев. В этом сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и забил девять мячей. Контракт с Павлом Мелешиным заключен до 2028 года.
Первый матч после зимней паузы сочинские футболисты проведут 3 марта. На стадионе «Фишт» команда примет «Сокол» из Саратова.