Украинских военных, взятых в плен в Курской области, приговорили к заключению

Дмитрий Игнатенко и Юрий Маслюков, военнослужащие 225 отдельного штурмового батальона «Шквал» 115 отдельной штурмовой бригады ВФУ, признаны судом виновными в совершении теракта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Суд приговорил Дмитрия Игнатенко к 14 годам лишения свободы, а Юрия Маслюкова — к 15 годам. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 29 августа 2024 года Игнатенко и Маслюков, вооруженные автоматами АК-74 и АКМ, а также снайперскими винтовками UAR-10M и взрывными устройствами, незаконно пересекли границу России. Они запугивали население Глушковского и Кореневского районов Курской области, угрожая им оружием, занимали дома, запрещали передвижение гражданским лицам и открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям. 26 сентября 2024 года их взяли в плен российские военные.

Вчера еще четверых пленных украинских солдат осудили за теракты в Курской области. Их также приговорили к 15 и 16 годам лишения свободы.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова