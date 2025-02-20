Более 1,5 тысячи субсидий на догазификацию получили жители Удмуртии

Сбербанк, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики и АО «Газпром» ранее заключили соглашение о предоставлении субсидий жителям региона на догазификацию частных домовладений. Программа предусматривает открытие специальных счетов-аккредитивов, с помощью которых граждане могут оплачивать услуги газораспределительных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аккредитивные расчеты считаются одним из наиболее надежных методов оплаты, так как они обеспечивают прозрачность всех операций для получателей субсидий. Субсидия отображается в личном кабинете Сбербанк Онлайн получателя, это позволяет сделать расчет прозрачным и понятным. Аккредитив, используемый при выдаче субсидии, защищает газораспределительную компанию от возможных рисков с платежами, а получателя субсидии освобождает от дополнительных визитов в банк после завершения работ по догазификации.

«Внедрение подобных проектов способствует упрощению и повышению безопасности реализации государственных программ поддержки населения. Субсидирование догазификации позволит существенно улучшить условия жизни многих людей, а использование аккредитивных расчетов гарантирует целевое расходование средств. За 2 года работы программы более 1,5 тыс. жителей Удмуртии уже получили субсидии. Это свидетельствует о высоком интересе среди населения к участию в программе догазификации»,— отметил управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов.