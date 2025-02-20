МУП «Пермгорэлектротранс» безвозмездно передаст 53 автобуса в краевую собственность

МУП «Пермгорэлектротранс» готово безвозмездно передать в собственность Пермского края 53 автобуса. Информация об этом содержится в поправках к краевому бюджету на 2025–2027 годы. Согласно документу, на муниципальном предприятии с учетом новых требований муниципальных контрактов высвобождаются автобусы большой вместимости марки «Волгабас» в количестве 53 штук. «В целях возмещения недополученного дохода МУП “Пермгорэлектротранс” от передачи автобусов предлагается субсидия бюджету города Перми на софинансирование расходных обязательств города, возникающих при организации транспортного обслуживания населения, на паритетных условиях софинансирования с бюджетом города Перми (50/50)»,— говорится в тексте документа. Сумма софинансирования со стороны края составит 106 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что передача автобусов в краевую собственность должна быть одобрена депутатами Пермской гордумы. Предполагается, что на ближайшем заседании думы 25 февраля будет рассмотрен вопрос о передаче 16 автобусов. Вопрос о передаче остальных будет внесен уже после их высвобождения.

Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Согласно требованиям новых конкурсных процедур, для работы на городских маршрутах возраст автобусов не должен превышать пять лет.