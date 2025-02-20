Вертолет санавиации сел на пену в Ставрополе после сообщения о риске крушения

Вертолет санитарной авиации Ansat сел на пену в Ставрополе после сообщения о риске крушения. По предварительной информации, пострадавших нет — на борту находились четыре человека: два пилота и два медика.

Как сообщает 78.ru, Ansat выполнял перелет в рамках контракта с Национальной службой санитарной авиации, которая базируется в Петербурге. Предварительно, винт вертолета оказался неисправен, в связи с чем Ansat кружил над местным аэропортом, пытаясь выработать топливо.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самолет Петербург – Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан.

Дарья Астанина