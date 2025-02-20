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Спрос на грузоперевозки между Ростовом и Беларусью вырос на 82%

В феврале 2025 года спрос на услуги грузоперевозок между донской столицей и Беларусью увеличился на 82% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками платформы «Авито Услуги».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ответ на возросший спрос рынок увеличил предложение своих услуг в этом направлении на 106% за месяц.

В целом, по данным аналитиков платформы, в феврале 2025 года спрос жителей Ростова на международные грузоперевозки вырос на 20% относительно января. Рост предложения также отмечается в направлении Армении и Грузии — 43% и 46% соответственно.

Анастасия Казуков

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