Спрос на грузоперевозки между Ростовом и Беларусью вырос на 82%

В феврале 2025 года спрос на услуги грузоперевозок между донской столицей и Беларусью увеличился на 82% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками платформы «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ответ на возросший спрос рынок увеличил предложение своих услуг в этом направлении на 106% за месяц.

В целом, по данным аналитиков платформы, в феврале 2025 года спрос жителей Ростова на международные грузоперевозки вырос на 20% относительно января. Рост предложения также отмечается в направлении Армении и Грузии — 43% и 46% соответственно.

Анастасия Казуков