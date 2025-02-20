В Прикамье участников чемпионата «Профессионалы» оценят свыше тысячи экспертов

Сегодня, 20 февраля, в Пермском крае проходит второй день регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в конкурсе принимают участие более 670 студентов местных техникумов и колледжей, а также школьники от 14 лет. Одну из площадок состязаний, расположенную на базе Пермского профессионально-педагогического колледжа, посетил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По данным пресс-службы, соревновательная программа чемпионата «Профессионалы» проходит по 124 актуальным и востребованным для региона компетенциям. В этом году добавлено 13 новых направлений. Среди них технологии информационного моделирования BIM, бурение скважин, вальщик леса, кинология, вожатская деятельность. При этом в проведении мероприятия заинтересованы не только сами участники, но и предприятия региона. Их представители помогают в разработке конкурсных заданий и подготовке площадок, а также оценивают деятельность соревнующихся. В событии примут участие 90 предприятий и организаций региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



В своем telegram-канале глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что с 2024 года колледж участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Благодаря этому в корпусе на ул. Хабаровской открыт образовательный кластер «Педагогика», где было оборудовано восемь тематических лабораторий и классов. «В следующем году благодаря федеральной поддержке будет отремонтирован лабораторный корпус», - отметил глава региона. Кроме того, Дмитрий Махонин ознакомился с оснащением новых учебных кабинетов и лабораторий.

По словам директора педагогического колледжа Олега Свизева, в учреждении обучается свыше двух тысяч человек. «Студенты в лабораториях оттачивают свои профессиональные навыки, готовятся к подобным соревнованиям и получают необходимый практический опыт в процессе обучения. В школы и детские сады они приходят готовыми специалистами», – добавил господин Свиязев.

Отмечается, что соревнования регионального этапа чемпионата проходят в Пермском крае с 18 по 22 февраля. Площадками для проведения мероприятия стали 30 учреждений. Профессиональные навыки участников оценят более тысячи экспертов.