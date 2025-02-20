Три новых гидропоста построят в этом году на реках Ставрополья

В этом году в Ставропольском крае установят три новых гидропоста на реках Калаус и Кума, сообщили в пресс-службе правительства региона. На эти цели выделят около 4 млн руб. из краевого бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ

Министр природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов отметил, что уже созданы 25 гидропостов Росгидромета и 13 автоматических гидропостов Минприроды. Новые посты будут контролировать уровень воды на Калаусе и Куме, обеспечивая своевременное предупреждение о возможных паводках.

Информация с гидропостов поступает в МЧС, Центр сбора и обработки данных, диспетчерскую службу Минприроды края и главам местных администраций каждые 10 минут. В случае угрозы подтопления оповещение происходит за 6-9 часов. Система работает круглосуточно.

Противопаводковая безопасность является ключевым направлением краевой государственной программы «Охрана окружающей среды», финансирование которой в этом году превышает 1,2 млрд руб. Недавно завершена работа по приему паспортов готовности муниципалитетов к безаварийному пропуску весеннего половодья. После положительного заключения ГУ МЧС России по краю губернатор подпишет паспорт готовности Ставропольского края к пропуску паводковых вод в 2025 году.

Тат Гаспарян