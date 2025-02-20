Жителей Новороссийска попросили экономить электроэнергию из-за холодов

Сократить потребление электроэнергии в связи с понижением температуры попросили жителей Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с холодами жители города-героя увеличили потребление электроэнергии, что приводит к повышенной нагрузке на сети. Как уточнили в пресс-службе профильного управления, в результате происходит перегрузка автоматических выключателей на подстанциях и перегорание предохранителей.

«Просим вас по возможности сократить потребление электроэнергии. Специалисты ресурсоснабжающих организаций прилагают все усилия для оперативного устранения возникающих аварий»,— обратились к жителям Новороссийска в управлении ЖКХ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что заместитель главы администрации Новороссийска Александр Яменсков обратился к жителям города-героя с просьбой писать ему по вопросам ЖКХ. О перераспределении сфер курирония вице-мэров в администрации Новороссийска жителям стало известно сегодня 20 февраля.

Алена Воробьева