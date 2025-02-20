Ярославский общепит получил предостережение за нарушение ветеринарных норм

В Ярославской области 11 заведений общественного питания работали с нарушениями ветеринарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ведомство провело 12 выездных обследований точек общепита и установило, что собственники заведений «Mangal №1», «Shaurma halal 1», «Шашлык ка», «Одно мясо», «Донер кебаб», «Хитрый лис» работают без регистрации в системе ФГИС «ВетИС» «Цербер» и не оформляют сопроводительные документы в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС».

«Таким образом, закупают сырье, готовят и продают продукцию и не попадают под государственный контроль, а значит, есть основания полагать, что продукция может быть небезопасной и некачественной»,— пояснили в управлении.

В итоге 11 заведений получили предостережение. Проверки проводились в период с 9 января по 14 февраля. Ранее Россельхознадзор выявил нарушения в ярославских магазинах «Светофор». Зафиксировано отсутствие маркировки и электронных ветеринарных сопроводительных документов, нарушение температурного режима хранения продукции, продажа товаров с истекшим сроком годности.

Алла Чижова