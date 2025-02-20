Александр Яменсков попросил новороссийцев писать в чат по вопросам ЖКХ

Заместитель главы администрации Новороссийска Александр Яменсков обратился к жителям города-героя с просьбой писать ему по вопросам ЖКХ. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Вице-мэр Новороссийска обещал жителям до конца дня дать ответ на все обращения, размещенные в его Telegram-канале. С сегодняшнего дня он курирует сферу ЖКХ.

«С завтрашнего дня в этот чат прошу вас писать исключительно по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее о курируемых мной направлениях расскажу вам завтра с приложением перечня служб»,— написал господин Яменсков.

Также он уточнил, что вопросы безопасности, транспорта и дорожного хозяйства, а также физической культуры и спорта теперь курирует его коллега, заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в работе заместителей главы города-героя произошли изменения. Службы Александра Яменскова, за исключением сферы ЖКХ, перешли Александру Гаврикову. Подробные комментарии о перераспределении сфер курирования между заместителями главы не удалось получить ни у господина Яменскова, ни в администрации Новороссийска.

Алена Воробьева