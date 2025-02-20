Суд взыскал преступный доход бывшего сотрудника нижегородского минимущества

Прокуратура добилась в суде взыскания преступного дохода с бывшего сотрудника министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Игоря Чебанова, осужденного в июле 2022 года за злоупотребление должностными полномочиями по ст. 285 УК РФ. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2019–2020 годах чиновник оформил на сестру ООО «Колтрест» якобы для строительства фанерной фабрики. Затем фигурант добился признания проекта приоритетным на областном уровне и получил под него федеральную землю кадастровой стоимостью 17 млн руб. без торгов. Позднее о продал компанию за 3,7 млн руб. предпринимателю через сестру.

Игорь Чебанов полностью признал вину и раскаялся. Суд запретил ему год и 11 месяцев занимать госдолжности. Иск о взыскании незаконного дохода с бывшего чиновника полностью удовлетворен, отметили в надзорном ведомстве.

Владимир Зубарев