На Дону дефицит кадров в полиции увеличился до 21% в 2024 году

В полиции Ростовской области дефицит кадров составил 21,2% к концу 2024 года. Существенная нехватка правоохранителей отмечается среди рядовых сотрудников. Об этом сообщил глава донского ГУ МВД Олег Агарков на заседании законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Олега Агаркова, к началу 2025 года дефицит кадров составлял 15,5%.

В 2024 году в Ростовской области уволились более 1,5 тыс. полицейских, что на 3,6% превышает показатель предыдущего года. На службу было принято 1,2 тыс. человек. Основная причина увольнений — низкая заработная плата. В среднем сотрудники ГУ МВД по региону получают 30 тыс. руб. в месяц.

Господин Агарков отметил, что для решения проблемы нехватки кадров ведется активная работа по популяризации службы в ведомстве.

Анастасия Казуков