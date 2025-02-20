На Дону дефицит кадров в полиции увеличился до 21% в 2024 году
В полиции Ростовской области дефицит кадров составил 21,2% к концу 2024 года. Существенная нехватка правоохранителей отмечается среди рядовых сотрудников. Об этом сообщил глава донского ГУ МВД Олег Агарков на заседании законодательного собрания региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам Олега Агаркова, к началу 2025 года дефицит кадров составлял 15,5%.
В 2024 году в Ростовской области уволились более 1,5 тыс. полицейских, что на 3,6% превышает показатель предыдущего года. На службу было принято 1,2 тыс. человек. Основная причина увольнений — низкая заработная плата. В среднем сотрудники ГУ МВД по региону получают 30 тыс. руб. в месяц.
Господин Агарков отметил, что для решения проблемы нехватки кадров ведется активная работа по популяризации службы в ведомстве.