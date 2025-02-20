В матче «Локомотива» и «Салавата» нашли судейскую ошибку

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал ошибку судей в игре между «Локомотивом» и «Салаватом». Об этом он сказал в ходе программы «Судейская», комментируя удаление ярославского нападающего Максима Березкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что после матча главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин не стал комментировать решения судей. Тогда он объяснил: «Все, что хочется сказать, оно за деньги, получается», подразумевая штраф от КХЛ в случае критики судей.

В матче с «Салаватом» Березкина удалили за «оскорбление судей и неспортивное поведение». Спорный момент возник тогда, когда нападающий «Локомотива» стремительно ехал к воротам соперника, а выход ярославца с вратарем один на один пытался предотвратить защитник «Салавата». После чего Березкин высказал судьям неудовольствие за несостоявшийся фол.

В ходе программы господин Анисимов пояснил, что нарушение со стороны защитника «Салавата» действительно было, но заметить сразу его было сложно, так как видно его только на одной из повторных камер. Березкина ударили по перчатке. При этом главный арбитр отметил, что нападающий «Локомотива» заслуженно получил штраф: «Рот нужно держать на замке и уважать всех членов истории».

Алла Чижова