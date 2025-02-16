Игру в Уфе прокомментировал наставник «Локомотива»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин назвал матч с «Салаватом» «неплохой игрой». Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы проиграли уфимскому клубу в овертайме со счетом 2:3. Традиционно первое слово на пресс-конференции дается главному тренеру клуба, который подводит итоги матча, Игорь Никитин в этот раз был скромен в высказываниях.

«Да все, что хочется сказать, оно за деньги получается»,— сказал наставник «Локомотива». Ранее, как сообщали СМИ, КХЛ выносила предупреждение Игорю Никитину за публичные комментарии относительно судейства матча. За повторное нарушение клубу грозит штраф.

Позже Игорь Никитин все-таки дал оценку матчу.

«Неплохую игру сегодня сыграли против хорошего соперника. Меньшинство ребята отпластались, ключевые моменты. Поэтому не все так плохо. Дисциплину наладить. Содержание игры, сами говорите, хорошее. Что изменили после первого периода? Да просто, наверное, проснулись. Начали так невнятно, пока соображали — уже гол. А так вошли в игру просто уже»,— прокомментировал главный тренер.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев по-прежнему тренируется, когда его ждать на льду — пока не сообщается. Также журналисты спросили, чем «неудобен» «Салават» для «Локомотива», ведь ярославцы во второй раз в этом сезоне уступают уфимской команде.

«Я не буду рассуждать, удобен или неудобен. "Салават" играет здорово, и турнирная таблица это показывает, и работа тренерского штаба видна, и мастера есть, кто использует свой момент»,— пояснил Игорь Никитин.

20 февраля «Локомотив» сыграет в Ярославле с ХК «Куньлунь Ред Стар». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 41 матче и проиграли в 16. На счету команды 85 очков. Ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Алла Чижова