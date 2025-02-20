Сочинские бойцы завоевали четыре золотые медали на краевом чемпионате по MMA

На прошедшем в Армавире чемпионате Краснодарского края по смешанным боевым единоборствам сочинские спортсмены завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В составе сочинской команды Астемир Макоев, Анзор Макоев, Валерий Цамалаидзе и Айнди Юсупов стали обладателями медалей высшей пробы. Тимур Юсупов завоевал бронзовую награду. Спортсмены представляют спортшколу №16 и тренируются под руководством Ратмира Теуважукова.

В Сочи ММА занимается порядка 250 человек.

Мария Удовик