Владимиров: «В школах и садиках Ставрополья 21 февраля объявили нерабочим днем»
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о том, что завтра, 21 февраля, в школах и садиках региона объявляется нерабочим днем. Об этом глава края сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Приняли решение сделать нерабочим завтрашний день в краевых учреждениях образования - в первую очередь, садиках и школах. Погодные условия по краю пока еще непростые, поэтому дополнительная осторожность не помешает»,— говорится в сообщении.
Также господин Владимиров добавил, что уже поручил краевому Минобразования подготовить соответствующий документ.