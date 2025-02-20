Владимиров: «В школах и садиках Ставрополья 21 февраля объявили нерабочим днем»

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о том, что завтра, 21 февраля, в школах и садиках региона объявляется нерабочим днем. Об этом глава края сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Приняли решение сделать нерабочим завтрашний день в краевых учреждениях образования - в первую очередь, садиках и школах. Погодные условия по краю пока еще непростые, поэтому дополнительная осторожность не помешает»,— говорится в сообщении.

Также господин Владимиров добавил, что уже поручил краевому Минобразования подготовить соответствующий документ.

Тат Гаспарян