Ульяновская область занимает второе место в ПФО по темпам производства хлеба
Ульяновская область находится на втором месте в Приволжском федеральном округе (ПФО) по темпам роста производства хлеба. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ
По данным ведомства, в январе-декабре 2024 года в Ульяновской области произведено 30,8 тысяч т хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, что составляет 108% к уровню 2023 года.
Рост производства хлеба зафиксирован лишь в двух субъектах ПФО.