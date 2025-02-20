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Ульяновская область занимает второе место в ПФО по темпам производства хлеба

Ульяновская область находится на втором месте в Приволжском федеральном округе (ПФО) по темпам роста производства хлеба. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в январе-декабре 2024 года в Ульяновской области произведено 30,8 тысяч т хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, что составляет 108% к уровню 2023 года.

Рост производства хлеба зафиксирован лишь в двух субъектах ПФО.

Андрей Сазонов